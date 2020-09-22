Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 813. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesince organize edilen, 36 ülkeden 36 sanatçının performans sergileyeceği, dijital ortamda düzenlenen festivalin açılış konuşmasını yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın yaklaşık 9 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Konya'nın her zaman kültürlerin buluşma noktası olduğunu belirten Altay, "Bir kültür, tarih, sanat ve eğitim şehri olan Konya'mız, Mevlana ikliminde yetişmiş insanları nedeniyle aynı zamanda sevgi, barış ve hoşgörü şehridir. Hazreti Mevlana'nın 'Bir canım ama yüz bin bedenim var. Seni inciten beni de incitir' diyerek rengimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun, hepimizin aslında tek bir can olduğunu anlatan felsefesine uygun olarak, müziğin de evrensel bir dili vardır." ifadesini kullandı.