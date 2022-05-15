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Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

15.05.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Sporcular, Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan Koramaz Vadisi'ndeki Vekse Mahallesi'de oluşturulan 4,3 kilometrelik parkurda 4. etap yarışına katıldı. Tarihi sokaklardan geçerek vadileri aşan 3 ülkeden 36 sporcu, bölgeyle özdeşleşen yüzlerce yıllık güvercinliklerin arasındaki güzergahta 8 tur mücadele etti.

Yarışta elit erkeklerde Kazakistan'tan Denis Sergiyenko birinci, aynı ülkeden Yegor Karassyov ikinci, Emre Yavuz ise üçüncü oldu.

Elit kadınlarda birinciliği Kazakistan'dan Alina Sarkulavo elde ederken, ikinciliği Azize Bekar, üçüncülüğü Sevim Gerçek kazandı.

Gençler kategorisinde Emre Yuca birinci, İranlı Parsam Shahsavari ikinci, Serdar Kara ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, sporcuların Koramaz Vadisi'nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri içinde keyifli bir yarış yaptığını söyledi.

Kayseri'nin bir bisiklet şehri olacağını belirten Akyön, "Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Kayseri'ye gereken desteği vereceğiz." dedi.

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