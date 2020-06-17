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Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.06.2020 17:44 | Son Güncelleme

Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek “4.Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi” başlıyor.Türkiye’den ve uluslararası bilim camiasından seçkin isimlerin katılacağı IMASCON 2020 BAHAR kongresi, 19 Haziran 2020 tarihinde Körfez Belediyesi bünyesinde başlıyor.

Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek “4.Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi” başlıyor.
Türkiye’den ve uluslararası bilim camiasından seçkin isimlerin katılacağı IMASCON 2020 BAHAR kongresi, 19 Haziran 2020 tarihinde Körfez Belediyesi bünyesinde başlıyor. Kongre’nin açılış konuşması ise, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından gerçekleştirilecek. İki gün boyunca sürecek olan kongrede belirlenen başlıkların yanında katılımcılar, 326 bildiri sunacak. Bilim dünyasına yeni ufuklar açacak olan kongre, salgın tedbirleri gereği çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Panel ve oturum erişim bağlantıları internet üzerinden, açılış ve paneller ise Körfez Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

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