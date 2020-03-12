Uluslararası Marmaris Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Uluslararası Marmaris Kültür Sanat Festivali Bu yıl 13-27 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali bünyesinde 2. Uluslararası Marmaris Şiir Festivali etkinliklerini de gerçekleştirerek ’Festival İçinde Festival’ imajı ile edebiyat ve güzel sanatlardan oluşan bir sanat şöleni sunacak.

Mart Ayı içerisinde 13 Mart 2020 Cuma günü “Kadın İçinde Kadın” Karma Güzel Sanatlar - El Sanatları Sergisi ve Yazarlar İmza Günü ile açılacak festivale birçok sanat kuruluşu ve sanata duyarlı kurumlar katkı verecek. Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Marmaris Deniz Ticaret Odası, Marmaris Şoförler Odası ile çok sayıda çeşitli sivil toplum örgütünün destekleri ile gerçekleşecek olan Festivalde bu yıl ülke içi ve dünyadan 150 ressam, şair, yazar, müzisyen ve tiyatro sanatçısının katılım sağlayacağı belirtildi.



