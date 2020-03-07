YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Uluslararası Mazlumların Derneği’den çocuklara mont ve ayakkabı yardımı

Uluslararası Mazlumların Derneği’den çocuklara mont ve ayakkabı yardımı

MUŞ HABERLERİ  | 07.03.2020 10:54 | Son Güncelleme

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel, Muş ve ilçelerindeki çocuklara mont ve ayakkabı yardımı yaptı.UMADER Muş İl Başkanı Çetin Temel, Muş ve ilçelerindeki çocuklara mont ve ayakkabı yardımı yaptı Çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin tüm yorgunluklarını aldığını ifade eden Başkan Temel, "Dernek olarak sadece Malazgirt ilçesinde değil, tüm Muş ve ilçelerinde hayırseverlerden topladığımız yardımları dağıtmaya çalışıyoruz.

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel, Muş ve ilçelerindeki çocuklara mont ve ayakkabı yardımı yaptı.
UMADER Muş İl Başkanı Çetin Temel, Muş ve ilçelerindeki çocuklara mont ve ayakkabı yardımı yaptı Çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin tüm yorgunluklarını aldığını ifade eden Başkan Temel, "Dernek olarak sadece Malazgirt ilçesinde değil, tüm Muş ve ilçelerinde hayırseverlerden topladığımız yardımları dağıtmaya çalışıyoruz. İlçe merkezimiz ve köylerimizdeki çocuklarımıza bu soğuk kış günlerinde onları sıcak tutacak bir mont ve bir ayakkabı dağıtıyoruz. Hediyeleri dağıtırken onların yüzündeki mutluluk her şeye değiyor. Kampanya kapsamında toplanan ayakkabıları ve montları çocuklarımıza ulaştırdık. UMADER olarak soğuk kış şartlarında üşüyen çocuklarımız için yardımlarımız devam edecektir. Özellikle hayırsever vatandaşlarımızdan bu konuda gördüğümüz destekle bugün yaptığımız yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşarak onların tebessüm etmesine vesile olduk ve kampanyamız kapsamında yeni yılda da daha çok çocuğa ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiz. Bu kampanyada emeği geçen başta UMADER Genel Başkanımız Zeynep Gürkan başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Başkentte öncelik sağlıklı altyapı

Başkentte öncelik sağlıklı altyapı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Muş Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:30
Öğle
12:30
İkindi
15:45
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Muş Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Damla Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muş’ta 105 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta 105 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta kar tatili

Muş’ta kar tatili

Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Kaymakam Avcı’dan taziye ziyareti

Kaymakam Avcı’dan taziye ziyareti

Muş’ta 223 güvenlik korucusu yemin etti

Muş’ta 223 güvenlik korucusu yemin etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.