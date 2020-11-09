Uluslararası Mazlumların Derneğinden çocuklara ayakkabı yardımı

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel, Malazgirt ilçesinde çocuklara kışlık ayakkabı yardımı yaptı.

UMADER Muş İl Başkanı Çetin Temel, Malazgirt Çiçekveren köyünde okula giden çocuklara kışlık ayakkabı yardımı yaptı. Çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin tüm yorgunluklarını aldığını ifade eden Başkan Temel, "Dernek olarak sadece Malazgirt ilçesinde değil, tüm Muş ve ilçelerinde hayırseverlerden topladığımız yardımları dağıtmaya çalışıyoruz. İlçe merkezimiz ve köylerimizdeki çocuklarımıza bu soğuk kış günlerinde onları sıcak tutacak kışlık ayakkabı dağıtıyoruz. Hediyeleri dağıtırken onların yüzündeki mutluluk her şeye değiyor. Kampanya kapsamında toplanan kışlık ayakkabıları çocuklarımıza ulaştırdık. Bu kışlık ayakkabıları bize ulaştıran İstanbul Bahçelievler Antep Ev Yemekleri işletme sahibi iş kadını Nurcan Aliosmanoğlu’na çok teşekkür ederim. Özellikle hayırsever vatandaşlarımızdan bu konuda gördüğümüz destekle bugün yaptığımız yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşarak onların tebessüm etmesine vesile olduk ve kampanyamız kapsamında bu kış aylarında daha çok çocuğa ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiz. Bu kampanyada emeği geçen başta UMADER Genel Başkanımız Zeynep Gürkan başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

