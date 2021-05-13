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Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerinden Filistin'e video mesajlı destek

13.05.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerinden Filistin'e video mesajlı destek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te saldırılarda bulunduğu Filistinlilere destek amacıyla video mesajlarla klip hazırladı.

Kocaeli Üniversitesinde öğrenim gören, Bosna-Hersek, Suriye, Filipinler, Özbekistan, Kamerun, Hindistan, Sudan, Makedonya, Mısır, Afganistan, Kazakistan, Ruanda, Yemen, Cibuti, Endonezya, Filistin ve Cezayir'den öğrenciler, kamera karşısına geçerek duygularını aktardı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çeken öğrenciler, 8 dakika 15 saniyelik klibi sosyal medya üzerinden paylaştı.

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