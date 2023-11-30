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“Uluslararası Öğrenci Olmak” çalıştayına Kastamonu Üniversitesi ev sahipliği yaptı

30.11.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Göç Derneği tarafından yürütülen "Gençliğin Gözüyle Uluslararası Öğrenci Olmak" projesi çerçevesinde düzenlenen çalıştaya Kastamonu Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

“Uluslararası Öğrenci Olmak” çalıştayına Kastamonu Üniversitesi ev sahipliği yaptı

Uluslararası Göç Derneği (UGDER) tarafından yürütülen Erasmus KA154 Politika Reformuna Destek çerçevesinde "Gençliğin Gözüyle Uluslararası Öğrenci Olmak" projesinin üçüncü etkinliği olan Uluslararası Öğrenci Olmak Kastamonu Çalıştayı Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen projenin son gün etkinliği, Kastamonu Üniversitesi Teknokent binasında düzenlendi.

Çalıştayın son günü düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile buluşarak, görüş ve önerilerini paylaştı. Programa, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu’nun yanı sıra, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulcenap Cevheri ile Kastamonu Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Kasım Yenigün, Prof. Dr. Ömer Küçük, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü M. Öztürk Akcaoğlu ile birlikte akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Gülerce yaptı. Doç. Dr. Gülerce konuşmasında göç sürecinde hem yerel öğrenciler tarafından bir toplumsal kabul, bir hoş geldiniz kültürü hem de göçmenler tarafından gittikleri yere uyum sağlama anlamında iki yönlü bir süreç olduğunun altını çizdi. Gülerce’nin konuşmasının ardından öğrenciler kendilerini tanıtarak proje hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.

Gençlerin toplumsal hayata katılımını sağlamak amacıyla Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ projeleri çerçevesinde desteklenen projede, Kastamonu Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ortaklar arasında bulunduğu belirtildi. 2023 yılı sonuna kadar devam edecek olan proje çalışmalarında Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunların tespiti ve bu öğrencilerin yerel toplum ile uyum içerisinde yaşayabilmeleri sürecine destek olmanın hedeflendiği kaydedildi.
Öğrencilerin görüşlerini aktarmasının ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, farklı coğrafyalardan Türkiye’ye gelenlerin kültür zenginliğini de beraberinde getirdiğini ifade ederek uluslararası öğrenci gözüyle kültür farklılıklarından doğan sorunları ortaya koymanın önemli olduğuna dikkat çekti. Afrika’da yaşayan bir insanla Avrupa’da yaşayan bir insanın aynı olamayacağını dile getiren Topal, birbirimizi anlamak için büyük çaba gerektiğini ifade etti.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ise, “Birbirimizi tanımıyoruz, ancak aynı ortamdayız, beraberiz ama birbirimizle konuşmayan ve kendi dünyaları içerisinde yaşayan ve telefonla haberleşen bir gençlik haline geldik. Aslında bunu diğer tarafa bırakıp birbirini tanıyan, birbirleriyle konuşan ve etkileşen bir gençlik haline gelmemiz lazım. Ne kadar birbirimizi tanırsak birbirimizden öğrenecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu daha iyi anlıyoruz” dedi.

Etkinliğin sonunda, çalıştaya katılan öğrencilere “Youthpass” sertifikası dağıtıldı. Uluslararası Çalıştat toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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