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Uluslararası öğrenci ve akademisyenler sosyal uyum buluşması

SAMSUN HABERLERİ  | 10.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen “Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması”nın ikincisi 11-12 Şubat 2020 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek.Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı yabancıların sosyal uyumlarının sağlanması adına görüş alış verişinde bulunmak ve bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenen etkinliğe; Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr.

Uluslararası öğrenci ve akademisyenler sosyal uyum buluşması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen “Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması”nın ikincisi 11-12 Şubat 2020 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı yabancıların sosyal uyumlarının sağlanması adına görüş alış verişinde bulunmak ve bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenen etkinliğe; Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Uyum ve İletişim Dairesi Başkan V. Ali Rıza Beşkat, BMMYK Türkiye Temsilciliği Politika Geliştirme Bölümü Başkanı Neşe Kılınçoğlu, Samsun İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak’ın yanı sıra illerde göç alanında çalışan akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katılacak.
Açılış konuşmalarının ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından; Yabancıların Toplumsal Uyumları, Yabancıların Hak ver Yükümlülükleri, Uluslararası Öğrencilerin İş ve İşlemleri konularında bilgilendirme sunumları ve çeşitli video gösterimi gerçekleştirilecek.
Etkinlik kapsamında ayrıca; Yabancıların Toplumsal Uyum Süreçleri başlığı altında Uyum Süreçlerine Yönelik Bulgular ve Sosyal Uyum Alanındaki Çalışmalar, Türkiye’de Sosyal Uyum, Uygulamalar ve Gözlemler,Toplumsal Uyum Sürecinde Uygulanacak Ulusal ve Yerel Politikalara İlişkin Görüşler konularında 3 farklı oturum düzenlenecek.
Programda, göç alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerle sosyal uyum çalışmaları üzerine görüş alışverişleri yapılacak, akademisyenlerimizin tavsiye ve önerilerine geniş ölçüde yer verilecek. Programın ikinci gününde ise ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerle bir araya gelinerek sahip oldukları hak ve yükümlülükler ile toplumsal uyum süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunulacak.

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