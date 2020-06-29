Uluslararası öğrenciler ESOGÜ’yü anlatıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından hazırlanan yeni video konsepti “ESOGU International”da ESOGÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler deneyimlerini anlatıyor.

ESOGÜ Youtube kanalı ve sosyal medya kanallarında yayınlanan video içeriğinin ilk bölümünde Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinde staj için bulunan Polonyalı öğrenci Krzysztof Mlyczyski ile kısa bir röportaj gerçekleştirildi. Röportajda Krzysztof Mlyczyski, üniversitedeki deneyimlerini anlatırken aynı zamanda Türk kültürü ile ilgili gözlemlerini de paylaştı. Dünya’nın farklı ülkelerinden Türkiye’ye ve ESOGÜ’ye gelmek isteyen öğrenciler için faydalı bilgilerin paylaşıldığı röportajda başvuru prosedürleri, eğitim-öğrenim içerikleri, Türkiye’de eğitimin avantajları gibi konular konuşuldu.

Gerek yabancı öğrenci kontenjanlarında öğrenim gören, gerekse Erasmus, Mevlana gibi öğrenim hareketlilikleri kapsamında ESOGÜ’de bulunan uluslararası öğrencilerle röportajların gerçekleştirileceği video içeriği yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam edeceği belirtildi.

