YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği" yapıldı

"Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği" yapıldı

28.06.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği" yapıldı

"Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği" yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Dil Merkezi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği "Teşekkürler İstanbul 2022 Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği", İÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dil Merkezi'nde Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler, eğitimlerini tamamlamalarını, müzik ile şiir dinletileri, dans gösterileri ve ödüllü oyunlar gibi çeşitli etkinliklerle kutladı.

Programın sonunda öğrencilere başarı sertifikaları, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, Dil Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, başkan yardımcıları ve öğretim görevlileri tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merkezimizde dünyanın dört bir yanından gelen, birbirinden farklı kültürler bizim çatımız altında sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetler eşliğinde Türk dilini öğreniyorlar. Dil Merkezimiz, öğrencilerine uluslararası bir platformda, kültürel alışverişin verdiği keyifle eğitim imkanı sunmaktadır. Her geçen gün daha fazla öğrenci Türk dilini öğrenmek için müracaat ediyor. Kursiyerlerimize Türkçe öğretiminde uzun yıllar elde ettiğimiz tecrübe ve bilgimizi aktarıyoruz. Her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz 'Teşekkürler İstanbul Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği'miz bunun bir yansımasıdır. Eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen kursiyerlerimiz oluyor, bu anlamda ülkeler arası köprü kurulmasına da destek oluyoruz."

Dil Merkezi'ndeki eğitime İspanya, Yunanistan, Mısır, Hindistan, Meksika, Afganistan, Bosna-Hersek, Brezilya, Venezuela, Peru, Cezayir, Endonezya, Rusya, Suriye, Ukrayna, Cezayir, Tunus, Fas, Kuzey Makedonya, Yunanistan, İngiltere, Romanya, Moğolistan, Çin, Nijerya, Mısır, Suriye, Kazakistan, Özbekistan ve Lübnan'dan öğrenciler katıldı.

Merkezde başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Rusça, Arapça, Korece gibi birçok dil eğitimi veriliyor.

Ayrıca farklı ülkeler ve şehirlerde de Türkçe meraklıları ile buluşularak "Türkçe Sertifika Sınavları" gerçekleştiriliyor.

İÜ Dil Merkezi tarafından sunulan eğitimler hakkında bilgilere ve yapılan çalışmalara "dilmerkezi.istanbul.edu.tr" adresinden ulaşılabilir.


Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulunduTuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu
Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybettiBursa'daki trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldıTrabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:28
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Arnavutköy Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Sedef Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.