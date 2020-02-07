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Uluslararası öğrencilere Türk Kültürü ile birlikte Bartın gelenekleri tanıtılıyor

BARTIN HABERLERİ  | 07.02.2020 17:44 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi’nde ilki gerçekleştirilen ‘Bartın Kültür Söyleşisi’ ile 57 farklı ülkeden uluslararası öğrencilere Türk Kültürü ile birlikte Bartın gelenekleri tanıtılıyor.Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜDEM) tarafından ‘Bartın Kültür Söyleşisi’ düzenlendi.

Bartın Üniversitesi’nde ilki gerçekleştirilen ‘Bartın Kültür Söyleşisi’ ile 57 farklı ülkeden uluslararası öğrencilere Türk Kültürü ile birlikte Bartın gelenekleri tanıtılıyor.
Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜDEM) tarafından ‘Bartın Kültür Söyleşisi’ düzenlendi. İlki gerçekleştirilen etkinlikle Bartın Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam eden 57 farklı ülkeden bin 80 öğrenciye Türk Kültürü ile birlikte Bartın gelenekleri anlatıldı.
Etkinlikte konuşan BÜDEM Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali Başaran, öğrencilerin yaşam boyu gelişimlerini desteklemek amacıyla büyük gayret sarf ettiklerini belirterek, onların da görüşleri alınarak en iyiye ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.
Ardından geçen söyleşide Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gümüş, Bartın İl Kültür Turizm Müdürü Fuat Dursun ve Yazar Satı Lütfi Okçu tarafından Bartın özelinde Türk Kültürü hakkında bilgiler verildi.
Bartın’ın tanıtım videosunun da izlendiği söyleşide, Bartın’ın binlerce yıl önceye uzanan tarihi, şehrin geçmişten günümüze kültürel yapısı, Bartın geleneklerinin Türk Kültürü içerisindeki yeri ve Bartın düğünleri başta olmak üzere günümüzde hala canlı tutulan gelenekler öğrencilere aktarıldı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, konuşmacıların merak edilen soruları cevaplandırmasının ardından son buldu.

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