YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Uluslararası Optimist Yelken Yarışları 2021'de Hatay'da yapılacak

Uluslararası Optimist Yelken Yarışları 2021'de Hatay'da yapılacak

HATAY HABERLERİ  | 21.05.2020 22:37 | Son Güncelleme

Uluslararası Optimist Yelken Yarışları 2021'de Hatay'da yapılacak

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2021 yılında gerçekleştirilecek Uluslararası Optimist Yelken Yarışları'nın Hatay'da yapılacağını duyurdu.

Vali Doğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Madenli Su Sporları Merkezi ve Yat Limanı yapım çalışmalarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayı, 16 bakanlık ve kamu kurumunun görüşü alınarak başladığını hatırlatarak, " Türkiye Yelken Federasyonu, 13-18 Ekim 2021 tarihinde yapılacak Uluslararası Optimist Yelken Yarışları'nın Arsuz'daki bu limanda yapılacağı bizlere bildirdi. Kentimize turizm açısından önemli katkılar sağlayacak bu önemli organizasyonun Hatayımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. " ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

10 bin seyircili online konser

10 bin seyircili online konser

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Maske takmayanlara ceza yağdı

Maske takmayanlara ceza yağdı

Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin duvarı yıkıldı

Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin duvarı yıkıldı

Kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı

Kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı

Avcılar Belediyesi “Mobil Vezne” hizmetine başladı

Avcılar Belediyesi “Mobil Vezne” hizmetine başladı

Hatay Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:18
Öğle
12:37
İkindi
16:25
Akşam
19:46
Yatsı
21:16

Hatay Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Damla Eczanesi
Antakya
Gönenç Eczanesi
Antakya
Hayat Sönmez Eczanesi
Antakya
Irez Eczanesi
Antakya
Belen Eczanesi
Iskenderun
Derman Eczanesi
Iskenderun
Severoğlu Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Payas’ta yaralı bulunan Ebabil kuşu tedavi altına alındı

Payas’ta yaralı bulunan Ebabil kuşu tedavi altına alındı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.