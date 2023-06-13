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Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik "fren operasyonu"nda 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı

13.06.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oto kaçakçılığı suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya merkezli 10 ilde düzenlenen "fren operasyonu"nda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının tespitleri doğrultusunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada 8 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 13'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ARAÇLARI KURYELERLE ÜLKEYE SOKMUŞLAR

Konya'da yakalanan şüphelilerden Oktay G'nin, ihtiyaca göre aldığı çekici, kamyon ve dorse siparişlerini Kocaeli'de yakalanan şüphelilerden Oktay K'ye bildirdiği, yabancı kuryelerle irtibata geçen Oktay K'nin, alınan araçları Konya'ya ulaştırdığı, bu araçların da sanayide parçalanarak satıldığı iddia edildi.

Ayrıca geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında Türkiye'ye getirilen lüks araçların kuryeler vasıtasıyla ülkeye sokulduğu, bu araçların da usulsüz tescil işlemleri yapıldıktan sonra satılarak vatandaşların mağdur edildiği öne sürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçlar üzerinden oto kaçakçılığı yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 9 Haziran'da, 12 şüpheli yakalanmıştı.

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