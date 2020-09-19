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Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.09.2020 22:56 | Son Güncelleme

Organizasyonun ilk gününde Kaş-Patara etabı geçildi

Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nın ilk günündeki Kaş-Patara etabı tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde, Kaş ile Seydikemer belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ilk günü sona erdi

Toplam 81 kilometrelik Kaş-Patara etabının geçildiği ilk günde yol boyunca küçük kazalar da yaşandı. Yaralanan sporculara bitiş çizgisi bölgesindeki ambulansta müdahale edildi.

Organizasyonun son gününde yarın 71 kilometrelik Patara-Seydikemer etabı geçilecek.

İlk etap sonucunda dereceye giren sporcular şöyle:

- Erkekler genel klasman:

1- Mehmet Kanat

2- Cengiz Güner

3- Erkan Güngör

- Kadınlar genel klasman:

1- Esra Kürkcü Akgönül

2- Keziban Koyun

3- İrem Harika Tıkıroğlu

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