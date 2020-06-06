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Uluslararası poligon faaliyetlerine yeniden başladı

MANİSA HABERLERİ  | 06.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren Salihli Belediyesine ait Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, yeniden hizmete başladı.Salihli’nin Kabazlı Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren, milli atıcılarının antrenman yapmak için geldiği Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük poligonu olan Uluslararası Salihli Trap Skeet Atış Poligonu, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almasının ardından, faaliyetlerine yeniden başladı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren Salihli Belediyesine ait Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, yeniden hizmete başladı.
Salihli’nin Kabazlı Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren, milli atıcılarının antrenman yapmak için geldiği Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük poligonu olan Uluslararası Salihli Trap Skeet Atış Poligonu, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almasının ardından, faaliyetlerine yeniden başladı. Hizmete başlayan poligona gelen atıcılar antrenman atışı yaptı.
Salihli Belediyesine ait Uluslararası Salihli Trap Skeet Atış Poligonu’nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında randevulu bir şekilde hizmet vereceği, poligondan faydalanmak isteyen atıcı ve avcıların randevu almaları istendi.

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