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Uluslararası Sakarya MTB Cup başladı

30.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 4,4 kilometre uzunluğundaki parkurda 8 ülkeden 10 kadın sporcu pedal çevirdi

Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı başladı.

Adapazarı Camili Mahallesi'nde yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki yarış, 8 ülkeden 10 kadın sporcunun katılımıyla start aldı.

Sporcuların 4,4 kilometrelik parkurda 6 tur attığı mücadelenin erkekler kategorisi saat 14.00'da yapılacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları ise Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe'yi kapsayan 110 kilometrelik parkurda 15 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla 1 Ağustos Pazar günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

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