YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. “Uluslararası Sanat ve Terapi Sergisi” online ortamda sanatseverlerle buluştu

“Uluslararası Sanat ve Terapi Sergisi” online ortamda sanatseverlerle buluştu

KARABÜK HABERLERİ  | 15.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

Akademisyenler tarafından gerçekleşen “Uluslararası Sanat ve Terapi Sergisi” online ortamda sanatseverlerle buluştu.Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr.

“Uluslararası Sanat ve Terapi Sergisi” online ortamda sanatseverlerle buluştu

Akademisyenler tarafından gerçekleşen “Uluslararası Sanat ve Terapi Sergisi” online ortamda sanatseverlerle buluştu.
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eda Öz Çelikbaş ve Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kübra Şahin Çeken, sosyal medya üzerinden uluslararası online sergi açtı. Sergiye 20 ülkeden 732 kişi, 1464 eseri ile katıldı.
Uluslararası online sergide Almanya, İtalya, Hollanda, Hindistan, Uganda, Brezilya ve Kanada gibi yirmi ülkeden toplam 732 katılımcı ikişer eseri ile yer aldı.
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eda Öz Çelikbaş, Covid 19 sebebiyle pandemi sürecinde küresel bir olguyla karantinada evlerinde sanatla uğraşan herkesin çalışmalarının sergide yer aldığını belirterek, serginin bir çok sanat insiyatifi ve kurumuna öncü olduğuna dikkat çekti.
Uzmanlık alanı Sanat ve Terapi olan Dr. Öğr. Üyesi Eda Öz Çelikbaş, sanatın evrensel ve şifalı oluşu sebebiyle pandemi sürecinde bu sergi projelerinin çok kıymetli ve tedavi edici olduğunu ve bu sebeple de adına ‘Sanat Terapidir’ ismini verdiklerini belirterek sanatın psikoterapide de bir tedavi yöntemi olduğunun altını çizdi.
Eserler Instagram sosyal platformu üzerinden “Sanat Terapidir” sayfasından gezilebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'İyi ki doğdun sevgili' 'İyi ki doğdun sevgili'
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Karabük Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:08
Sabah
05:09
Öğle
12:55
İkindi
16:55
Akşam
20:31
Yatsı
22:23

Karabük Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Birsen Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Çarşı Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı

Yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.