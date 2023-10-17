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Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu Genel Kurulu, Trabzon'da yapılacak

17.10.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu (UIAA) Genel Kurulu, 20-21 Ekim tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel kurula 42 farklı ülkeden 120'nin üzerinde delegenin katılacağını belirtti.

Başar, Cumhuriyetin 100. yılında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarından dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.

Genel kurula ilişkin bilgi veren Ersan Başar, şu ifadeleri kullandı:

"UIAA Genel Kurulu, tırmanış ve dağcılık camiası açısından UIAA üyesi farklı ülke federasyonlarının, komisyonlarının ve temsilcilerinin bir araya geldiği en önemli toplantı olma özelliğine sahiptir. Genel kurulda UIAA'nın tırmanış ve dağcılık camiası açısından rolüne, mevcut ve yeni faaliyetlerine ve bütçesine ilişkin önemli kararlar tartışılacak, seçimler yapılacak. Özellikle son dönemlerde sürdürülebilirlik ve dağların korunması konuları başta olmak üzere temiz dağcılık/temiz tırmanış, güvenlik, dağcılık tıbbı, anti-doping ve gençlik ana temaları genel kurulda tartışılacak. Genel kurulda yapılan tartışmalar ve nihai çıktılar tüm dünya dağcılık ve tırmanış camiasıyla paylaşılacak, aynı zamanda bu kararlar tüm federasyonlarca uygulanacak. Dünya çapında yapılan tırmanışların ve dağcılığa yön verecek konuların konuşulduğu ve kararların alındığı böylesine önemli bir toplantının ülkemizde yapılması; üstelik Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak federasyonumuz adına ayrı bir gurur kaynağı olmuştur."

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