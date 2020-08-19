Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinden "mesai çeşitlendirme" önerisi

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Bireysel Taşımacılık Grubu Başkanı ve Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Başkanı (TÜRSİD) Feyzullah Gündoğdu, normalleşme süreci ile kalabalıkların yönetiminin önemli hale geldiğini belirterek, salgın döneminde toplu taşımada aksaklık yaşanmaması ve bulaş riskinin azaltılması için mesai saatlerinde çeşitlendirme yapılması önerisinde bulundu. Gündoğdu, AA muhabirine, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu taşıma araçlarına talebin ciddi oranda düştüğünü söyledi. Uzaktan eğitim ve çalışmanın da toplu taşımaya ilgiyi azalttığına değinen Gündoğdu, yeni normalleşme dönemi öncesinde pandemi sürecinde Türkiye'de de toplu taşıma kullanımında yüzde 90 azalma yaşandığını ve yolcu taşıma gelirlerinin azaldığını aktardı. Türkiye'de güvenli mesafe uygulaması ile toplu taşıma araçlarının kapasitesinin normalleşme süreci öncesinde yüzde 25'ler civarına çekildiğini hatırlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Yani bir otobüste normal zamanda 100 kişi taşınıyorsa pandemi sürecinde maksimum yüzde 25'ler seviyesinde yolcu taşındı. Raylı sistem aracında 300 kişi taşıyabiliyorsanız 60-70'lere düştü. Bununla beraber toplu taşıma araçlarında birçok tedbir de alınmaya başlandı. Dezenfekte işlemleri aslında rutin bir uygulamaydı, pandemi sürecinde bunların sıklığı artırıldı." - Pandemi sürecinde yolculuk talebi azaldı Normalleşme ile beraber yolculuk talebinin yüzde 50 bandına geldiğini dile getiren Gündoğdu, "Raylı sistemlerde mart-temmuz ayları karşılaştırıldığında Kayseri'de yüzde 46 yolcu talebi azalması var. Bu durum İstanbul için yüzde 55, Ankara yüzde 60, İzmir yüzde 50, Bursa yüzde 43, Kocaeli yüzde 40, Antalya yüzde 40, Konya yüzde 70, Samsun yüzde 58, Gaziantep yüzde 60, Eskişehir yüzde 60. Bu rakamları biz Raylı Sistem İşletmecileri Derneği olarak üyelerimizden toparlıyoruz." diye konuştu. - "Kalabalıkların yönetimi problem" "Toplu taşıma talebi henüz eski seviyelerine ulaşmış değil." diyen Gündoğdu, güven ortamını oluşturarak taşımada eski seviyelere ulaşılması gerektiğini vurguladı.