Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın Antalya'da başlayacak

Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, yarın başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Asteria Kremlin Palace Hotel'de 7-13 Şubat'ta yapılacak turnuva, büyükler kategorisinde 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı da verecek.

Büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde düzenlenecek turnuvaya 49 ülkeden bin 250 civarında sporcu kayıt yaptırdı.

Turnuvada yarın poomsae, 8-9 Şubat'ta yıldızlar, 10-11 Şubat'ta gençler ve 12-13 Şubat’ta büyükler kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, bir kez daha uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na 9'uncu kez ev sahipliği yapıyoruz. Bu turnuvayı 2014'ten bu yana aralıksız olarak düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya tekvando camiasının kabul ettiği ve saygı duyduğu bir turnuva haline geldi. Son 2 turnuvayı İstanbul'da yapmıştık. Şimdi yeniden Antalya'da düzenliyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Büyükler kategorisinde kazanılacak puanlar Paris 2024 yolunda önem arz ediyor. Burada gençler ve yıldızlar kategorilerinde yarışacak sporcularımız da uluslararası tecrübelerini artıracak."

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