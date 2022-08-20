Uluslararası yayın ve kuruluşlardan İGA İstanbul Havalimanı ve Türk havacılığına övgü

İSTANBUL (AA) - Japonya merkezli Nikkei grubunun günlük gazetelerinden Nikkei Marketing Journal, İGA İstanbul Havalimanı ve Türk havacılık sektörünün pandemi sonrası gösterdiği performansla ilgili Japonca haber yayımlarken, Fransız Les Echos Gazetesi, Forbes Travel Guide ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü de İGA İstanbul Havalimanı’nı övdü.

İGA açıklamasına göre, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı’nın başarısı, Avrupa ve ABD’deki hava yolu şirketlerinin zor zamanlardan geçtiği günlerde parmakla gösterilmeye devam ediyor.

Nikkei Marketing Journal’deki habere göre, Türk havacılık sektörü oyuncuları, Kovid-19 krizinin en yoğun olduğu dönemde bile özellikle kamu işletmeleri çalışanlarının çoğunun işten ayrılmasına izin verilmemesi sayesinde taleplerdeki ani canlanmaya yanıt verebildi. Gazetede değinilen bir diğer nokta da aynı anda sayısız uçağın iniş ve kalkış yaptığı İGA İstanbul Havalimanı’nda, terminaldeki kalabalığa rağmen karmaşadan eser olmaması.

Öte yandan yolcu sayısındaki hızlı artışın operasyonel süreçlerde hiçbir aksamaya neden olmadığına dikkat çekildi.

Nikkei Marketing Journal’da yer alan haberde her ikisi de Türkiye için önemli pazarlar olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle, 2022 yılında bu iki ülkeden gelecek turistlerin sayısında düşüş beklendiği vurgulansa da İstanbul Havalimanı’nın yönetiminden sorumlu İGA tarafından, yolcu sayısının 2019 yılındaki seviyelere ulaşmasının beklendiği dile getirildi.

Türkiye’de turizmin öncelikli hâle geldiği anlatılan haberde, karantina süresince sadece yabancı turistlerin sokağa çıkmalarına izin verilerek ülkeye turist akınının sürdürüldüğü bilgisine yer verildi.

Fransız Les Echos Gazetesi de Türk Hava Yolları’nın 2018 yılında açılan İGA İstanbul Havalimanı’nın artan kapasitesinden her zamankinden fazla faydalandığı bilgisine yer verdi.

Yolcu trafiği sıralamasında kesin bir yer belirtmek için henüz çok erken olsa da İGA İstanbul Havalimanı’nın mayıs ve haziran aylarında uluslararası trafik bakımından hala Londra Heathrow, Charles De Gaulle, Amsterdam ve Frankfurt havalimanlarının önünde olduğunun altı çizildi.

- UNWTO ve Forbes Travel da İstanbul Havalimanı’nı örnek gösterdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, Türkiye’nin önde gelen destinasyonlardan biri olduğunu ve turizm altyapısına önemli yatırımlar yapıldığını aktardı.

Pololikashvili, "Türkiye şüphesiz önde gelen turizm destinasyonlarından biri. Son yıllarda, turizm altyapısına önemli ölçüde yatırım yapıldı. Bunlardan en dikkat çekici olanı İGA İstanbul Havalimanı." değerlendirmesinde bulundu.

Pololikashvili, Türkiye’nin bu yıl ve gelecek yıllar için daha fazla ziyaretçi çekebilmek adına ihtiyacı olan profesyonel insan kaynağına ve turizm bölgelerine sahip olduğuna işaret etti.

Forbes Travel Guide Rating Başkanı Amanda Frasier de bazı destinasyonların havalimanları için altyapıya ve toplu ulaşım sistemlerine yaptıkları yatırımların takdire değer çabalar olduğunu belirterek, İstanbul’un müthiş bir yeni havalimanının olduğunu ve bazı uluslararası rotaların, ulaşımı çok daha uygun hâle getirdiğini ifade etti.

