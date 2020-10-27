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Uluslararası Yelkenli yat yarışında ikinci gün tamamlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 27.10.2020 21:33 | Son Güncelleme

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası’nın otuz birincisinin 2’inci günü tamamlandı.Türkiye, Amerika, Bulgaristan, Hollanda, Romanya ,Rusya, Letonya, İngiltere ve Danimarkalı 9 ülkeden 850 kişiden oluşan yelkencilerin yarıştığı turnuvaya 102 tekne katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası’nın otuz birincisinin 2’inci günü tamamlandı.
Türkiye, Amerika, Bulgaristan, Hollanda, Romanya ,Rusya, Letonya, İngiltere ve Danimarkalı 9 ülkeden 850 kişiden oluşan yelkencilerin yarıştığı turnuvaya 102 tekne katıldı. İkinci gün tek yarış olan rekabetler de charter sınıfı yelkenliler Marmaris Körfezi içinde başladı. Irc 5 grup yelkenliler yarışı ise Turunç ve Kadırga koyu açıklarında gerçekleşti.
1986 yılından bu yana yelken yarışçısı ve defalarca şampiyon olan Rus vatandaşı sporcu Andrey Arbuzov "Rusya’dan geldim, 1968 yılından bu yana denizciyim. Çok yarışlara katıldım. Türkiye’de bir çok derecem var. Son 3 yarıştır kendi teknem ile yarışıyorum ve iyi dereceler elde ediyorum. Marmaris kesinlikle çok güzel bir yer özellikle kapalı sakinlik istiyorsanız körfez içinde kalıp daha açıklara gitmek içinde dışına çıkabilirsiniz. Bu yarışta şimdilik ikinci görünüyorum bakalım sonraki günler ne olacak" diye konuştu.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) saymanı ve medya sorumlusu Halit Metin Keskin ise ‘’ Pandemi döneminde yarış yapmamız tabii ki tüm güvenlik önlemlerini almamız ile oldu. Gerekli mercilerden ve Kaymakamımızdan kurallara uymak kaydı ile izinlerimizi aldık. Her yarışmacı ve yakınındakiler Kovid-19 testi yaptırdı negatif olanlar yarışa katıldı. Pozitif çıkan iki sporcumuz ise şu anda karantinada. Yarışın ikinci gününü tamamladık rüzgarda gayet olumlu geçti" diyerek pandemi sürecinde yarışma konusunda bilgi verdi.

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