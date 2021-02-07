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Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Gazipaşa etabı tamamlandı

07.02.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Gazipaşa etabı tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Gazipaşa etabını Belaruslu bisikletçi Roman Tishkov kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gazipaşa Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen Grand Prix Gazipaşa Yol Bisikleti Yarışı tamamlandı.

Alanya Gazipaşa Havalimanı terminal binası önünden başlayan yarışta, D-400 kara yolu boyunca pedal çeviren sporcular Güneyköy Kavşağı'ndan dönüş yaptı. Aydap bölgesindeki yeni ve eski D-400 kara yolundan 4 tur atan sporcular, Kahyalar Hali önünde yarışı tamamladı.

16 ülkeden 170 sporcunun 160 kilometre pedal çevirdiği yarışta Belaz Belarus takımından Roman Tishkov birinci oldu.

Yarışta Spor Toto Cycling Team takımından Mamyr Stash ikinciliği, Mazowse Seroe Polsk takımından Alan Banaszek de üçüncülüğü elde etti.

Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Yarışmanı bir gün önceki Alanya etabını ise Davide Gabburo kazanmıştı.

Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, değişik etap ve dönemlerde düzenlenecek yarışlarla 7 Mart'a kadar devam edecek. ​​​​​​​

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