Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Zarif Çocuk Kitap Okuma Yarışması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti Ankara’da Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihat Bağcı’ya ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven, Müdürlüğün AR-GE birimi öğretmenleri Özcan Turan ve Emrah Köseoğlu, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihat Bağcı’yı Maarif Vakfı Ankara Şubesi’nde ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler. Proje kapsamında Maarif Vakfı’na bağlı okulların da yarışmaya vereceği destekler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



