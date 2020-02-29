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Ulutaş ailesinin acı günü

VAN HABERLERİ  | 29.02.2020 14:01 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesinin tanınan eşraflarından Hacı Hasan Ulutaş, Hakk’ın rahmetine kavuştu.Gevaş ilçesi Yoldöndü köyünde ikamet eden, ilçenin eşraflarından Merhum Hacı Mehmet Emin Ulutaş’ın oğlu, Hacı Zahir Ulutaş’ın yeğeni, Hacı Hüseyin, Hacı Abdullah ve Arafat Ulutaş’ın kardeşleri, Zakir, Faruk, Sinan ve Harun Ulutaş’ın babaları Hacı Hasan Ulutaş, Regaib Kandili’nin ihya edildiği gece hayatını kaybetti.

Ulutaş ailesinin acı günü

Van’ın Gevaş ilçesinin tanınan eşraflarından Hacı Hasan Ulutaş, Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Gevaş ilçesi Yoldöndü köyünde ikamet eden, ilçenin eşraflarından Merhum Hacı Mehmet Emin Ulutaş’ın oğlu, Hacı Zahir Ulutaş’ın yeğeni, Hacı Hüseyin, Hacı Abdullah ve Arafat Ulutaş’ın kardeşleri, Zakir, Faruk, Sinan ve Harun Ulutaş’ın babaları Hacı Hasan Ulutaş, Regaib Kandili’nin ihya edildiği gece hayatını kaybetti. Kılınan cenaze namazının akabinde, merhumun naaşı köy mezarlığına defnedildi. Ardından köyde taziyeler kabul edildi.
Aynı zamanda Bölge Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş’ın amcası olan Hacı Hasan Ulutaş’ın taziyesine; milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, merhumun yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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