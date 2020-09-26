YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. UMADER´den ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor

UMADER´den ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor

MUŞ HABERLERİ  | 26.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel yeni tip korona virüs dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.Açıldığı ilk günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alarak, her türlü ihtiyaçlarını gidermeye yönelik faaliyetlerde bulunan UMADER, ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtma çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel yeni tip korona virüs dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Açıldığı ilk günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alarak, her türlü ihtiyaçlarını gidermeye yönelik faaliyetlerde bulunan UMADER, ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtma çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle korona virüsle mücadele kapsamında evlerinden dışarı adım atamayan vatandaşların ihtiyaçlarını cevaplandıran UMADER, bu kapsamda gönüllere dokunarak, yüzlerde gülümseme oluşturuyor.
“Yardımlarımızı SIKLIKLA YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”
Gerçekleştirilen yardım çalışmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Uluslararası Mazlumların Derneği Başkanı Çetin Temel, "Dernek olarak ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Yardımlarımızın birçoğunu yeni tip korona virüs dolayısı ile geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yapıyoruz. Devletimizde korona virüs ile mücadele kapsamında yardım fazlarını sıklaştırdı. Ben buradan tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Bizde dernek olarak peyder pey yardımlarımızı yapıyoruz” dedi.
“El birliği ile bu hastalıktan kurtulabiliriz”
Kısa süre içerisinde korona virüsle mücadelenin başarılı bir şekilde sona ermesi temennisinde bulunan Temel, “İnşallah korona virüs illetini kısa zamanda el birliği ile atlatırız. Bundan dolayı tüm Türkiye´deki iş adamlarımız ile irtibata geçiyoruz ve topladığımız yardımları dernek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Genel Başkanımız Zeynep Gürkan hanımefendilerde bizlere dağıtmamız için yardım kolileri yolluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi yardımlarda bulunan herkese ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu gibi yardımlarda bulunmak isteyen hemşerilerimiz, bizlerle irtibata geçebilirler” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O fotoğraflar bakın nasıl çekilmiş! O fotoğraflar bakın nasıl çekilmiş!
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: "Salgını çok hafife alıyorduk"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: "Salgını çok hafife alıyorduk"
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Muş Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
05:58
Öğle
12:10
İkindi
15:33
Akşam
18:12
Yatsı
19:29

Muş Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Melek Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Muş Belediyesi sayesinde master şefler yetişiyor
Muş Belediyesi sayesinde master şefler yetişiyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
MŞÜ öğretim üyesinden umut vaat eden TÜBİTAK projesi
MŞÜ öğretim üyesinden umut vaat eden TÜBİTAK projesi
Muş’ta tefecilik operasyonu
Muş’ta tefecilik operasyonu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.