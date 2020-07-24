Umdukları hasadı yapamadılar

Besi hayvancılığının yoğun olarak yapıldığı ve yaygın olarak arpa, yulaf ve buğday ekilen Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Karaçam köyünde hasat dönemi yavaş yavaş tamamlanırken, üreticiler bu yıl umdukları verimi alamadıklarını belirttiler.

Besi hayvancılığının yaygın olduğu köyde yemde kullanıldığı için arpa yaygın bir şekilde ekiliyor. Arpanın ardından buğday ve yine yemde kullanılan yulaf ekilen köyde, geçtiğimiz ekim ayında ekimi yapılan tahılların şu günlerde biçimi gerçekleşiyor. Tahıldan arta kalan samanın da beside kullanılması sebebi ile verimin çok önemli olduğu tahıl tarımında bu sene beklentilerinin karşılığını alamayan çiftçiler kara kara düşünüyor. Açığını çevre köylerden karşılamayı planlayan Mihalıççıklı çiftçiler, bu sefer de yoğun talepten dolayı artan saman balyası fiyatlarından dolayı endişe yaşıyorlar. Daha önce balyası 3-4 liradan katılan samanın kilogram fiyatı 1 liraya çıkarken, balya fiyatı ise 7-8 lirayı yükseldi.

"Yasaklar sebebi ile tarlamıza yeterli alakayı gösteremedik"

Mahalle Muhtarı İbrahim Turgut, yeteri kadar arpa ve saman balyası bulamadığı takdirde hayvan sayısını azalmayı bile düşündüğünü söyledi. Alınan verimden memnun olmayan çiftçilerden de olan Muhtar Turgut; “Bu yıl anlamadığımız halde her şey üst üste geldi. Korona virüs sürecinde sokağa çıkma yasaklarından dolayı yeterli ilgi alakayı tarlamıza gösteremedik. Genel olarak köyümüz ve civar mahallerdeki çiftçiler zor durumda. Devletimiz çiftçiye gerekli izinleri gösterse de ilaç, gübre gibi ihtiyaçlarımızı, esnaf kapalı olduğu için karşılayamadık. Bu da haliyle verime net bir şekilde yansıdı” dedi.