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Ümit Erkek Judo Milli Takımı Samsun'da kampa girdi

ANKARA HABERLERİ  | 22.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Ümit Erkek Judo Milli Takımı Samsun'da kampa girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kamplarına ara veren Ümit Erkek Judo Milli Takımı, Samsun'da ilk dönem çalışmalarına başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli judocuların kampında sosyal mesafe ve hijyen kullarına dikkat ediliyor.

Kampta milli takım judocuları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde ağırlık antrenmanlarına başlarken, 10 Eylül'e kadar sürecek kampın ikinci etabı Kovid-19 testinin yapılmasının ardından Samsun TOHM'da devam edecek.

Milli sporcular, ilk etap çalışmalarının devamında kondisyonun yanı sıra, teknik çalışmalar ile hazırlıklarını sürdürecek.

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