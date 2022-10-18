Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası Konya'da düzenlenecek

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, 26-30 Ekim'de Konya'da yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre şampiyonaya, 105 ülkeden bin 846 karateci katılacak.

Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdüren milli takımda, 18 kadın ve 21 erkek sporcu şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

