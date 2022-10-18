Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası Konya'da düzenlenecek

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre şampiyonaya, 105 ülkeden bin 846 karateci katılacak.
Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdüren milli takımda, 18 kadın ve 21 erkek sporcu şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.
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