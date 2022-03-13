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Ümit Karan, Uşakspor ile anlaştı

13.03.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Karan, Uşakspor ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan'la 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Karan ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ümit hocamıza görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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