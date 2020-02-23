Ümit Özat'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu

Teknik direktör Ümit Özat, Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özat'tan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında çarpıcı yorum geldi.

Radyospor'a konuşan Özat, "Derbinin iki takım için de avantaj ve dezavantajları var. Her iki takımın da kazanmak için sahada olacağı bir maç. Fenerbahçe bu maçı kaybederse bu sezon şampiyonluk için şansı gider. Fenerbahçe için bu maç son şans. Fenerbahçe için derbiler çok önemlidir; Fenerbahçe bu maçı mutlak kazanmak isteyecektir. Fenerbahçe kaybederse Ersun Yanal'ın ayrılacağını düşünmüyorum. Bu sezon için öyle bir gündem yok. Dere geçerken at değiştirmek bana çok akılcı gelmiyor. Galatasaray’ın kredisi var ama Fenerbahçe’nin yok, son dönemlerin en kartlı, en sabırsız, en sert derbisi olacaktır. Bunu futbol anlamında söylüyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Galatasaray derbisinde oynayan ve Sarı Lacivertlilerin golünü atan isimlerden birisi olan Ümit Özat, "Sadece 6-0'lık derbi değil, 4-0’lık derbi var, 4 kırmızı kartlı derbi var. Hepsi de ayrı ayır özel derbiler. Derbi maçların heyecanı 1 hafta önceden başlar. 6-0'lık derbi çok enteresan bir maçtı, biz 2-0 öne geçtiğimizde Galatasaray skoru 2-1 ya da 2-2 yapabilirdi. O gün her gittiğimizde gol oldu, aynı onların 5-1 kupada kazandığı maç gibi." ifadelerini kullandı.