YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ümit Özdağ, Samet Gül'ün öldüğü okulun önünde basın açıklaması yaptı:

Ümit Özdağ, Samet Gül'ün öldüğü okulun önünde basın açıklaması yaptı:

26.09.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz Zafer Partisi olarak bu davanın takipçisi olacağız. Bu okula Samet'in adının verilmesi için girişimde bulunacağız"

Ümit Özdağ, Samet Gül'ün öldüğü okulun önünde basın açıklaması yaptı:

İSTANBUL (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Küçükçekmece'deki okulunda teneffüste fenalaşıp hayatını kaybeden 12 yaşındaki ortaokul öğrenci Samet Gül'ün ölümüne ilişkin davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu okula Samet'in adının verilmesi için girişimde bulunacağız." dedi.

Gül'ün öğrencisi olduğu Küçükçekmece'deki Halkalı Güneş Ortaokulu önüne bazı partililerle gelen Özdağ, barikatla kapatılan yolun açılmasını talep etti.

Özdağ, polis amiri ile yaptığı konuşmanın ardından okula girişine izin verilmemesi üzerine barikatın önünde basın açıklaması yaptı.

Bu okulda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Gül'ün Suriyeli çeteleşmiş bir grup tarafından öldürüldüğünü iddia eden Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak bu davanın takipçisi olacağız. Bu okula Samet'in adının verilmesi için girişimde bulunacağız. Bu cinayetin unutulmamasını istiyoruz ve bundan sonraki cinayet girişimlerinin de önünü alacak şekilde okullardaki çetelerin derhal dağıtılması ve bunlara karşı sert önlemler alınmasının da takipçisi olacağız." diye konuştu.

Kızların ve çocukların sokakta rahat dolaşamadığını savunan Özdağ, Türk milletine söz verdiklerini, bir sene içinde bütün sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollayacaklarını kaydetti.

- Olay

Polis ekipleri, Halkalı'daki ortaokulda 23 Eylül'de çıktığı teneffüste fenalaşan ve ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Samet Gül'ün ölümüyle ilgili çalışma başlatmıştı.

Gül'ün yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Samet Gül'ün kalp hastası olduğu öğrenilmişti.

Ümit Özdağ, Samet Gül'ün öldüğü okulun önünde basın açıklaması yaptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Adliyesi girişinde arama sırasında kaçan kişi yakalandıİstanbul Adliyesi girişinde arama sırasında kaçan kişi yakalandı
İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldüİzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildiRize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
13:01
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.