Ümit Özdağ'a destek veren İYİ Parti Muğla İl Başkanının yönetimi istifa etti

İYİ Parti'nin Muğla İl Yönetim Kurulunda yer alan üyeler görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, AA muhabirine, İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracının Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

Ümit Özdağ'ın ihracı için imza vermeyen tek il başkanının kendisi olduğuna işaret eden Şekerdağ, Muğla Milletvekili Metin Ergun'un baskıyla il yönetim kurulu üyelerinin istifa ettirildiğini iddia etti.

Tüzüğe göre yönetimin yarıdan bir fazlası istifa ederse yönetim ve başkanın otomatik olarak düştüğünü belirten Şekerdağ, "Ben istifa etmedim. Parti binası kilitli. Ben girmeyeyim diye kilidi değiştirmişler. Muğla'da İYİ Parti kapatılmıştır. Metin Ergun'u vekil yapma partisi kurulmuştur. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Şekerdağ, "Ümit hocanın sürecinde ihraç için imza vermeyen tek il başkanı bendim. Mahkeme sürecinin sonucunu bekleyeceğimi söylemiştim. Kendisi gelince Cumhuriyet Meydanında Atamızın huzurunda buluşacağız." diye konuştu.