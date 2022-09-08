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Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak

08.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonda 31 milli sporcu madalya mücadelesi verecek

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, 10-11 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye, 16 kadın, 15 erkek sporcuyla mücadele edecek.

Organizasyonda yer alacak milli sporcular ve maç programı şöyle:

- 10 Eylül Cumartesi

Kadınlar: (40 kilo) Elif Arıcı, Kübra Yazıcı, (44 kilo) Şevval Erdoğmuş, Gülşen Tanrıkulu, (48 kilo) Gizem Dinçer, Sevde Aydın, (52 kilo) Elif Nur Yalçın, Sura Nil Karasu, (57 kilo) Deniz Yeşilyurt, Nil Su Kurucu

Erkekler: (50 kilo) Ramazan Yıldız, (55 kilo) Yusuf Can Uzun, Fevzi Bilir, (60 kilo) Abdulgani Yaman, Hilmi Mucık, (66 kilo) Muharrem Caner Çetin, Bekir Taha Seymen, (73 kilo) İsmail Durbak, Onuralp Öztürk

- 11 Eylül Pazar

Kadınlar: (63 kilo) Zehra Nur Kaya, Elif Kuşku, (70 kilo) Hatice Koçyiğit, Şilan Ok, (+70 kilo) Gülsün Agaç, Hayrun Nisa Arduc

Erkekler: (81 kilo) Gökberk Özdemir, Abdullah İnci, (90 kilo) Mikail Zaloğlu, Yakup Kara, (+90 kilo) Yusuf Kaan Engin, Mehmet Ali Akıncı

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Kocaeli Judo

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