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UMKE, Manavgat'ta dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahalede bulundu

01.08.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UMKE, Manavgat'ta dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahalede bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangında dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahalede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Manavgat'taki yangında dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahalede bulunan UMKE'nin fotoğrafını paylaştı.

Koca, fotoğrafla birlikte "Yangınlardaki can kayıpları, yanan ormanlardaki canlılar sayısınca fazla. Manavgat'taki yangında dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahale UMKE ekiplerimizce yapıldı. Bütün hayvanseverler adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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