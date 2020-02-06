UMKE'nin mobil iletişim aracı sayesinde çığ noktasından anbean bilgi alındı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Elazığ'da bulunan mobil iletişim aracı sayesinde, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ felaketinde görev alan personellerle anlık iletişim sağlanarak bölgeye gerekli ekip ve ekipman desteği gönderildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bakanlığın deprem nedeniyle Elazığ'a kurduğu UMKE'nin mobil iletişim aracında görevli personeller, yaşanan ikinci çığdan yaklaşık yarım saat sonra, bölgede bulunan ekip ile iletişim kurdu.

Bir sağlık personelinin cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüşmede ekipler, çığ bölgesindeki görevlilerle sürekli iletişim halinde alınan bilgileri anbean Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezi'ne (SAKOM) aktardı.

Bu sayede çığ bölgesine gerekli malzeme ve ekipman ihtiyacı, personel durumu ile diğer tüm destek bağlantılarının buradan karşılanması sağlandı.

