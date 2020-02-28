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Ümmiye Koçak ve ekibi, Kastamonu’ya gelecek

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu, Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında “Tüm Kadınlarımız İçin El Ele” sloganıyla yola çıkarak hazırladığı programda Kastamonu il, ilçe ve kırsalında yaşayan kadınlar ile Mersin’den gelecek Ümmiye Koçak ve ekibiyle 4 Mart 2020 Çarşamba günü sinema ve tiyatro gösteriminde buluşacak.TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Ümmiye Teyze Mersin’in bir köyünden Almanya’ya, İspanya’ya uzanan, New York Avrasya Film Festivalinde ‘Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı’ ödülünü alan bir başarı hikâyesi.

Ümmiye Koçak ve ekibi, Kastamonu’ya gelecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu, Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında “Tüm Kadınlarımız İçin El Ele” sloganıyla yola çıkarak hazırladığı programda Kastamonu il, ilçe ve kırsalında yaşayan kadınlar ile Mersin’den gelecek Ümmiye Koçak ve ekibiyle 4 Mart 2020 Çarşamba günü sinema ve tiyatro gösteriminde buluşacak.
TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Ümmiye Teyze Mersin’in bir köyünden Almanya’ya, İspanya’ya uzanan, New York Avrasya Film Festivalinde ‘Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı’ ödülünü alan bir başarı hikâyesi. Hem de onlara inanmayanlara ve tüm maddi imkânsızlıklara rağmen. Ümmiye Koçak ve arkadaşları içlerindeki öğrenme isteği ve tiyatro aşkıyla ülke sınırlarını aşarak uluslararası sanat camiasında büyük başarılara imza attı ve Türk kadınının gücünü bir kez daha tüm dünyaya duyurdu. Kolay değildi ama azimleri, yollarını ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’yla bile kesiştirdi. Sinema filminden söyleşilere, reklam filminden yönetmenliğe kadar birçok alanda başarılı oldular. İşte bu başarı hikayesinin kahramanları, serüvenlerini paylaşmak için, TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu aracılığıyla siz değerli Kastamonu halkıyla buluşmaya geliyor. Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu icra Kurulu, bu organizasyonu gerçekleştirmelerinde desteklerini esirgemeyen Kastamonu Belediyesine, KATSO Yönetimi ve çalışanlarına, Barutçuoğlu AVM Yönetimi ve Barutçuoğlu Sinemalarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ücretsiz olan etkinliğe başta kadınlarımız olmak üzere tüm halkımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullanıldı.

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