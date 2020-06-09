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Ümraniye Belediye Başkanı tulumu giydi caddeyi temizledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.06.2020 09:42 | Son Güncelleme

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınında Türkiye’de normalleşme takvimi 1 Haziran itibariyle başladı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınında Türkiye’de normalleşme takvimi 1 Haziran itibariyle başladı. Henüz tamamen ortadan kalkmamış olan tehlike için vatandaşın önlemleri devam ederken Ümraniye Belediyesi de hijyen için gece saatlerinde cadde cadde sokak sokak temizlik yaptı. Belediye Başkanı Yıldırım’da fırçayı eline alarak temizliğe katıldı.

Megakent İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden birisi olan Ümraniye’de gece saatlerinde hummalı bir çalışma vardı. Salgından korunmak için en önemli husus olan hijyene dikkat eden Ümraniye Belediyesi ekipleri caddeleri deterjanlı suyla yıkadı ve dezenfektan işlemi yaptı.

Belediye Başkanı tulumu giydi fırçayı eline aldı
Belediye personeliyle birlikte temizlik çalışmasına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye de gecenin 24’ünü geçtik. Salı gününe başladık, Alemdağ Caddesinde temizlikte çalışan arkadaşlarımızla birlikte sabunlu suyla yıkıyoruz. Korona virüs nedeniyle zaten dezenfeksiyon işi üç bin iki yüz cadde ve sokakta hep devam etti. Şimdi daha da ince bir temizlikle bunları sonlandırıyoruz. Ben emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir tane de aracımız var o aracımızı bu sene yaptırmıştık. O da dezenfeksiyon işlemini yapıyor. Ümraniye’de vatandaşlarımız dikkat ediyor etmeye de devam edecek. Koronavirüs de birinci önemli olan hijyen ikincisi de sosyal mesafe. Son iki üç gün de vak’alarda bir artma var maalesef insanlar bu sosyal mesafe kuralına pek uymuyor. Eğer tedbirlerle uyarlarsa Eylül ayına kadar inşallah bu salgın bitecek” ifadelerini kullandı.

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