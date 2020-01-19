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  4. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Okçuluk Yarışması yapıldı

Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Okçuluk Yarışması yapıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.01.2020 20:02 | Son Güncelleme

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 4.sünü düzenlediği Geleneksel Okçuluk Yarışmaları yapıldı.

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 4.sünü düzenlediği Geleneksel Okçuluk Yarışmaları yapıldı. Yarışmaya 430 sporcu katıldı.
Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Okçuluk Yarışması Ödül Töreni” Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Türkiye’nin farklı illerinden 41 takımdan oluşan 430 yarışmacının katıldığı yarışmada dereceye girenler ödülleri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve ve Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz’ün elinden aldı.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde gerçekleşen organizasyonda; farklı illerden 41 takımdan oluşan 430 yarışmacı dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Geleneksel okçu kıyafeti giyen okçular, mehter takımı ve halk oyunları ekibi de yarışmalarda gösterilerini sundu. turnuvayı izleyen davetliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ,AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, mahalle başkanları, STK temsilcileri, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yarışmanın yarışmanın oldukça kapsamlı olduğunu dile getirdi. Yarışmanın haricinde Türk sporununda iyi bir konuma geldiğini de belirten Başkan Yıldırım, “Bugün burada sekiz vilayetten 34 kulübümüzden 430’a yakın sporcu katıldı. Bu çok önemli bir başarı. İnşallah önümüzdeki senelerde Dünya Okçuluk Federasyonu’nun, Türk sporunun temeli olan Türkiye’den desteğiyle bütün dünyaya yayılır diye umut ediyorum. Sporun hepsi güzel. Sayın Cumhurbaşkanımız hem sporcu olması sebebiyle hem de spora verdiği destekle sporun Türkiye’deki geldiği nokta belli. Yirmi senedir her dalda tüm tesisleriyle geldiği nokta ortada. Ümraniyemiz’de de öyle. Kültür, sanat, spor olarak ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.
Okçuluk yarışmasında derece alan sporcu Tuğçe Torun, "Diğer ülkelerde bu kadar iyiyken bizde de daha iyi daha güzel yarışmalar yapmalıyız. Fetih kupası gibi Etnospor gibi yarışmalarla bütün dünyaya duyurmamız gerek geleneksel okçuluğu" şeklinde konuştu.

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