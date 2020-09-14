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Ümraniye Belediyesi’nden enerji tasarrufunda önemli adım

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Ümraniye Belediyesi, Enerjisa ile enerji verimliliği projelerinden biri olan LED Aydınlatma Dönüşüm Projesi’ne imza atarak, enerji tasarrufu konusunda önemli bir adım attı.

Ümraniye Belediyesi, Enerjisa ile enerji verimliliği projelerinden biri olan LED Aydınlatma Dönüşüm Projesi’ne imza atarak, enerji tasarrufu konusunda önemli bir adım attı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Her alanda tasarruf olması lazım. Dünyada enerji konusu çok önemli, kaynaklar da sonsuz değil” dedi.

Ümraniye Belediyesi ve Enerjisa Enerji, Enerji Verimliliği Projesiyle sektörde bir ilke imza attı. Gerçekleştirilen protokol ile Ümraniye Belediyesi enerji tasarruflu ampullere geçen ilk kamu kuruluşu oldu. Proje çerçevesinde belirlenen protokolü Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk imzaladı.
İmza töreninde bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi ile Enerjisa arasındaki bu birliktelik diğer kamu kurumlarına da öncelik olur diye düşünüyorum. Onlar da bunlardan istifade ederler. Dünyada enerji kavgası var. Daha doğrusu enerji savaşları var. Bizde ise enerji ile birlikte barış var. Ümraniye Belediyesi’nin bütçesinden tek kuruş çıkmadan Enerjisa yatırımları yapıp yüzde 67’lik bir tasarruf sağladı, bu binamızla alakalı ve diğer binalarla alakalı. LED teknolojisi ile aydınlatmada ciddi bir tasarruf. Tabi her alanda tasarruf olması lazım. Dünyada enerji konusu çok önemli, kaynaklar da sonsuz değil. Öte yandan yenilenebilir enerji de son yıllarda sürekli gündemde. Türkiye’de çok şükür bu yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da ciddi adımlar atıldı. Ama buna rağmen her şeyde tasarruf olduğu gibi enerjinin kullanımında da tasarruf şart. Bu sebeple bu konuyu arkadaşlar bana getirdiğinde hiç düşünmeden hemen yapın dedim. Çünkü hesap ve tasarruf iki tane önemli öğe. Hesabınızı iyi bilirseniz iyi yönetim yaparsınız. Bu sebeple ben Enerjisa’ya, başta genel müdür olmak üzere diğer tüm kadrosuna çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu çalışmanın kamu özel sektör arasında yapılan çalışma anlamında bir ilk olduğunu ifade eden Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Biliyorsunuz dünyamızda kaynaklarımız sınırlı, elektrik enerjisini verimli bir şekilde tüketmemiz lazım. Bu proje ile Ümraniye Belediyesi uzun süreli bir enerji tasarrufu elde edecek. Bu projede 2 bin 981 adet eski armatür, LED armatürlerle değiştirildi. Toplamda 893 bin kWh bir tasarruf edildi. Bu da Ümraniye Belediyesi’nin toplam tüketim içerisinde yüzde 12.6’lık bir paya rast geliyor. Toplam aydınlatma içerisinde yüzde 67’lik bir tasarruf payına rast geliyor. Bunun daha değerlisi bu proje ile beraber karbondioksit salınımı da önemli ölçüde azaltacağız. Yaklaşık 485 bin tonluk bir salınım engellenmiş olacak. Enerjisa bu iş modeli ile uluslararası standartta bir aydınlatma konforu sağlıyor. Aynı zamanda yüksek teknoloji ürünler kullanarak paydaşlarına sürdürebilir enerji tasarrufu sağlıyor. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çevre dostu, yüksek performanslı ve düşük maliyetli proje
Enerji sektörü ile kamu iş birliğinde bir ilk ve tek olma özelliğine sahip olan ve 4 yıl boyunca geçerli olacak Enerji Performans Sözleşmesi Modeliyle Ümraniye Belediyesi toplam aydınlatma grubu içerisinde sağlanacak tasarruf oranının yüzde 67 olması ve yıllık toplam elektrik enerjisi tüketiminde de yüzde 12,6 tasarruf sağlaması hedefleniyor.
Enerji Performans Modeli projesi, çevre dostu olmasıyla dikkat çekiyor. Proje ile elde edilen düşük elektrik tüketimi sayesinde daha az karbon salınımı sağlanıyor. Ayrıca yüksek enerji verimli yeni armatürlerle yüksek performans ve konfor elde ediliyor. Bu şekilde 55.000 saate kadar uzun ömürlü ve dayanıklı aydınlatma, düşük bakım maliyetleri ve yatırım maliyetine ilişkin yükün hafifletilmesi avantajlarına sahip olunuyor.

Ümraniye Belediyesi ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, belediye binası ve otoparklardaki 2.981 adet eski tip armatür, yeni LED armatürler ile değiştirildi.
Bu sayede, 893.000 kWh tasarruf sağlandı ve bu rakam Ümraniye Belediyesi’nin toplam aydınlatma grubu içerisinde yüzde 67’sine, toplam elektrik enerjisi tüketiminin ise yüzde 12,6’sına denk geliyor. Proje ile ayrıca 485.256 kg CO2 salınımı da engellenmiş oldu.

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