Ümraniye Belediyesi’nden enerji tasarrufunda önemli adım

Ümraniye Belediyesi, Enerjisa ile enerji verimliliği projelerinden biri olan LED Aydınlatma Dönüşüm Projesi’ne imza atarak, enerji tasarrufu konusunda önemli bir adım attı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Her alanda tasarruf olması lazım. Dünyada enerji konusu çok önemli, kaynaklar da sonsuz değil” dedi.

Ümraniye Belediyesi ve Enerjisa Enerji, Enerji Verimliliği Projesiyle sektörde bir ilke imza attı. Gerçekleştirilen protokol ile Ümraniye Belediyesi enerji tasarruflu ampullere geçen ilk kamu kuruluşu oldu. Proje çerçevesinde belirlenen protokolü Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk imzaladı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi ile Enerjisa arasındaki bu birliktelik diğer kamu kurumlarına da öncelik olur diye düşünüyorum. Onlar da bunlardan istifade ederler. Dünyada enerji kavgası var. Daha doğrusu enerji savaşları var. Bizde ise enerji ile birlikte barış var. Ümraniye Belediyesi’nin bütçesinden tek kuruş çıkmadan Enerjisa yatırımları yapıp yüzde 67’lik bir tasarruf sağladı, bu binamızla alakalı ve diğer binalarla alakalı. LED teknolojisi ile aydınlatmada ciddi bir tasarruf. Tabi her alanda tasarruf olması lazım. Dünyada enerji konusu çok önemli, kaynaklar da sonsuz değil. Öte yandan yenilenebilir enerji de son yıllarda sürekli gündemde. Türkiye’de çok şükür bu yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da ciddi adımlar atıldı. Ama buna rağmen her şeyde tasarruf olduğu gibi enerjinin kullanımında da tasarruf şart. Bu sebeple bu konuyu arkadaşlar bana getirdiğinde hiç düşünmeden hemen yapın dedim. Çünkü hesap ve tasarruf iki tane önemli öğe. Hesabınızı iyi bilirseniz iyi yönetim yaparsınız. Bu sebeple ben Enerjisa’ya, başta genel müdür olmak üzere diğer tüm kadrosuna çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.