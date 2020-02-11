Ümraniye Belediyesi’nden okullara spor malzemesi desteği

Ümraniye Belediyesi tarafından ‘Destek Bizden Başarı Sizden’ projesi kapsamında 34’ü ilkokul, 36’sı ortaokul ve 23’ü lise olmak üzere toplam 93 devlet okuluna 10 bin 520 adet spor malzemesi dağıtıldı.

Spor malzemelerinin dağıtımı nedeniyle Sehit Erol Olçok Kız İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programa Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye’deki okulların beden eğitim öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Futbol, basketbol, voleybol, futsal ve hentbol topunun yanı sıra masa tenisi, jimnastik minderi, atlama ipi, badminton raketi ve badminton filesi gibi spor malzemelerinin bulunduğu 10 bin 520 adet malzeme, düzenlenen programla okullara teslim edildi.

Dağıtım programına katılan öğrencilere seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bizim için ilçemizde okullarımız öğrencilerimiz çok önemli. Her türlü desteğe layıksınız. Her türlü fiziki şartları ve imkanları hak ediyorsunuz. Sizden bir tek şey istiyoruz, o da başarı. Her türlü desteğe tamam ama, başarı da sizden gelmeli. Eğitim de gelmeli, öğretim de gelmeli ve de sanat ve spor da gelmeli” dedi.