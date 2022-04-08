YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ümraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındı

Ümraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındı

08.04.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra çatıya çıkıp intihar teşebbüsünde bulunan kişi gözaltına alındı.

Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi'nde Sercan K. (28) ile Emrah Ü. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan K, Emrah Ü'yü bıçakla yaraladıktan sonra bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Emrah Ü. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çatıya çıkan Serkan K, ikna edilip aşağı indirildikten sonra polislerce gözaltına alındı.

Öte yandan Serkan K'nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktıTuzla'daki askeri alanda yangın çıktı
Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdüYeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Nisan Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:28
Öğle
13:11
İkindi
16:50
Akşam
19:44
Yatsı
21:07
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sağlığımızla oynuyorlar! Çikolata diye yedirdikleri pes dedirtti

Sağlığımızla oynuyorlar! Çikolata diye yedirdikleri pes dedirtti

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.