YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ümraniye'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası

Ümraniye'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası

06.11.2023 13:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de, düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücüye toplam 2 bin 616 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Kasım'da, Dudullu'da düğün konvoyundaki bazı araçların trafik akışını tehlikeye düşürecek hareketler yapmasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kimliğini belirledikten sonra yakaladıkları 2 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun, "grup halinde trafiği yavaşlatmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 2 bin 616 lira idari para cezası uyguladı.

İki sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıEdirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Muğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi olduMuğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi oldu
Balıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davetBalıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davet
Anahtar Kelimeler:
Düğün konvoyu para cezası surucu

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:53
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:24
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.