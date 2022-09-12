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Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı

12.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Armağanevler Başak Sokak'ta T.M. idaresindeki 34 TN 2564 plakalı İETT otobüsü, sağanak sonrası kayganlaşan yokuşta kontrolden çıkarak sokak sonundaki parkın duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü T.M. ve yolcu E.Ç. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan İETT otobüsü, vinç yardımıyla çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye İETT kaza

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