Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Armağanevler Başak Sokak'ta T.M. idaresindeki 34 TN 2564 plakalı İETT otobüsü, sağanak sonrası kayganlaşan yokuşta kontrolden çıkarak sokak sonundaki parkın duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü T.M. ve yolcu E.Ç. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan İETT otobüsü, vinç yardımıyla çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz