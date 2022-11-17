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Ümraniye’de evinin önünden aracı çalındı, çocuğunu hastaneye götürecekken fark etti

17.11.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de bir hırsız sokakta park halinde bulunan lüks otomobili çaldı.

Ümraniye’de evinin önünden aracı çalındı, çocuğunu hastaneye götürecekken fark etti

Ümraniye’de bir hırsız sokakta park halinde bulunan lüks otomobili çaldı. Saniyeler içinde yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Ümraniye Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 LJ 5698 plakalı lüks otomobilin yanına gelen hırsız, elini kolunu sallayarak otomobili saniyeler içinde çaldı.

Şahsın otomobile kendi aracıymış gibi binerek uzaklaşması dikkat çekti. Araç sahibi Erkan Güz otomobilinin çalındığını, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek için dışarıya çıktığında fark etti. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"ARACIMI BULANA ÖDÜLÜM OLACAK"

Aracı çalınan Erkan Güz, "Arabayı aldığımda tek anahtar ile verildi bana. Yedek anahtarın diğer sahibinden geleceğini söylediler. Aracımın yanına geldiğimde arabam yoktu. Evimin önünde duruyordu. Aracım çalındı. Mağdurum yetkililerden yardım istiyorum. Aracımı bulana bir ödülüm olacak bu konuyla ilgili olarak. Anahtar ya kopyalandı ya da yedek anahtar ile aracım evimin önünden alındı. Benden daha rahat şekilde aracıma bindi ve gitti kamera görüntülerinde de belli oluyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık

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