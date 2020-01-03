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  4. Ümraniye’de Fen-Deney Atölyesi çalışmalarına devam ediyor

Ümraniye’de Fen-Deney Atölyesi çalışmalarına devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Ümraniyeli öğrenciler, Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan Fen-Deney Atölyesi’nde deney yaparak bilimsel düşünme tekniklerini geliştiriyor.Sosyal belediyeciliği ve eğitimi ilk sıralara koyan Ümraniye Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Ümraniyeli öğrenciler, Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan Fen-Deney Atölyesi’nde deney yaparak bilimsel düşünme tekniklerini geliştiriyor.
Sosyal belediyeciliği ve eğitimi ilk sıralara koyan Ümraniye Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kültür ve Eğitim Merkezi’nde kurulan Fen-Deney Atölyesi’ni kullanan öğrenciler, atölyede uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor.
Fen-Deney Atölyesi’nde Ümraniye’de bulunan okulların 7. sınıf öğrencileri misafir edilerek, uzman öğretmen tarafından sabun yapımı öğretiliyor. Derse büyük bir heyecanla katılan öğrenciler, öğretmenle birlikte atölyede bulunan malzemeleri kullanarak sabun yapıyor. Böylece öğrenciler hem deney yapma hem de laboratuvar malzemelerini tanıma fırsatı buluyor. Ayrıca öğrenciler atölyede sabunun hangi maddelerden yapıldığı ve temizleme işleminin nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi alıyor. Öğrenciler laboratuvarda yaptıkları sabunları evlerine götürüyor.

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