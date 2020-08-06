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Ümraniye’de kaymakam ve belediye başkanı korona virüs tedbirlerini denetledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.08.2020 13:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta başlayan koronavirüs salgını tedbirlerinin denetimi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta başlayan koronavirüs salgını tedbirlerinin denetimi devam ediyor. Megakent İstanbul’un en kalabalık noktalarından birisi olan Ümraniye’de denetimlere ilçe protokolü de katıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Zabıta ve polis ekipleri sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.
Ümraniye’de gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetimine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Kaymakam Cengiz Ünsal da katıldı. İş yerlerini tek tek denetleyen ekipler sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti. Belediye Başkanı Yıldırım, "Sayın Kaymakamla birlikte esnafımızı, vatandaşımızı geziyoruz. Esnaf kurallara uyuyor, bir buçuk metrelik mesafeyi koruyacağız, temizliğe özen göstereceğiz yoksa ikinci dalga gelebilir. Ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu işi daha iyi idare edeceğiz. Vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu görüyoruz" derken Ümraniye Kaymakamı Ünsal da, "Tüm Türkiye’de olduğu gibi kontrollü sosyal hayat sürecinde maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. 20 ekip 80 personelle birlikte şu an Alemdağ Caddesindeyiz. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirlere özen gösterdiğini görüyoruz. İnşallah kısa zamanda tüm dünyayla birlikte ülkemizde atlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaymakam ateş ölçere büyük önem verdi
Denetimler sırasında esnafı gezen Kaymakam Cengiz Ünsal, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyenin yanı sıra müşterilerin ateşlerinin ölçüldükten sonra iş yerlerine alınmalarına büyük önem verilmesini istedi.

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