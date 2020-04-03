Ümraniye’de korona virüs salgınından sonra hizmetler online ortama taşındı

Ümraniye’de korona virüs (Covid-19) salgınından sonra bir çok hizmet online ortama taşındı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın haftada bir gerçekleştirdiği ‘Halk Günü’ buluşmaları başta olmak üzere kıyılan nikahlar ve Müzik Akademisi’nin dersleri online olarak devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) hayatımızı bir çok yönden etkilemeyi sürdürürken, bu süreçte hizmetler de online ortama taşındı. Ümraniye Belediyesi de bu noktada bir çok hizmetini online ortamda sürdürürken, bazı hizmetlerini de online ortama taşımak için hazırlıklarını sürdürüyor.

‘Halk Günü’ sosyal medyadan canlı yayınla sürüyor

Korona virüs salgınından sonra bir çok program iptal edilirken, halkla buluşmalarını sürdürmek isteyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ‘Halk Günü’ buluşmalarını sosyal medyadan canlı yayınla sürdürmeye başladı. Başkan Yıldırım, sosyal medya platformlarından canlı yayınlanan programda hem yapılan hizmetleri anlatıyor, hem de vatandaşlardan gelen sorulara anında cevap veriyor. Diğer talep ve şikayetler ise görevliler tarafından kayıt altına alınarak ilgili birimlerce takip edilmesi sağlanıyor.

Şuan üçüncü programlarını yaptıklarını hatırlatan Başkan Yıldırım, “Çok iyi dönüşler var. Bir önceki programı 140 bin kişi izledi. Demek ki vatandaşın beğenisi önemli. Canlı yayında bir çok konuyu ele alıyoruz. Bu son yayında da bu salgın hastalığı daha çok konuştuk. Bu konu ile ilgili belediye olarak neler yapıyoruz bunları anlattık. Bütün devlet birimleri vatandaşımızı daha rahat ettirmek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hem hijyen konusunda hem gıda dağıtımı hem de başta yaşlı vatandaşlarımız olmak üzere diğer vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu hizmetlerimizden dolayı mutluyuz” dedi.

Çok güzel dualar aldıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, “Tabi bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları gidermek için notlar alıyoruz, onlara ulaşıyoruz, onları gidermeye çalışıyoruz. Hem sağlık ekiplerimiz var, hem gıda dağıtım ekiplerimiz var, hem de başta yaşlı vatandaşlarımızın maaş çekiminden tutun da market alışverişlerine kadar ihtiyaçlarını gidermek için çalışan ekiplerimiz var. Yani her türlü hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Zaten bir düzeni kurduk çok şükür, düzen oturdu Ümraniye’de. Bundan sonra daha hızlı vatandaşların ihtiyaçları nasıl karşılanır ona odaklanmış durumdayız” şeklinde konuştu.