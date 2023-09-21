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Ümraniye’de otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

21.09.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla attığı kazanın ardından sürücü araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Ümraniye’de otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 BCF 699 plakalı otomobil, hız nedeniyle kontrolden çıkarak önce refüje vurdu ardından takla atarak durabildi. Sürücü takla atan araçtan çıkıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracı kullanan sürücünün kaçtığını duyunca olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Hüseyin Güner isimli vatandaş, "Kaza yapan kaldırıma çarptı ve takla attı. Sesi duyunca ambulansa haber verdik. Adam içindeydi ama direkt kaçtı. Adam ya sarhoştu ya da başka bir şey kullanmıştı ön frene basmış ve takla atmış" dedi.

Ümraniye’de otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

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